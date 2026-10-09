Омбудсмен рассказал о судьбе девочек, спасённых при пожаре в Хабаровском крае

Двух девочек, спасённых из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре, не планируют отправлять в детский дом. У детей остались родственники, которые смогут их принять, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев.

«Планов на то, чтобы помещать их в учреждение, у нас пока нет», — рассказал омбудсмен во время общения с РИА «Новости».

Отец девочек ранее погиб в зоне СВО. После пожара дети остались без матери, однако, по словам Перевезенцева, у семьи есть близкие, которые смогут взять сестёр к себе.

Пожар произошёл ранним утром 8 октября в доме на улице Гамарника. В квартире находились женщина и шестеро детей. Мать и четверо ребят погибли, а двух девочек шести и десяти лет успел спасти сосед Игорь Вольштейн.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Для установления причин возгорания назначены экспертизы.

Ранее Life.ru рассказывал, как Игорь Вольштейн через соседний балкон вытащил двух сестёр из горящей квартиры. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал лично наградить мужчину за спасение детей.