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Опубликовано 9 октября, 05:38

Омбудсмен рассказал о судьбе девочек, спасённых при пожаре в Хабаровском крае

Спасённых при пожаре в Хабаровском крае детей не отправят в детдом

Обложка © MAX / Следком Хабаровского края и ЕАО

Обложка © MAX / Следком Хабаровского края и ЕАО

Двух девочек, спасённых из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре, не планируют отправлять в детский дом. У детей остались родственники, которые смогут их принять, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев.

«Планов на то, чтобы помещать их в учреждение, у нас пока нет», рассказал омбудсмен во время общения с РИА «Новости».

Отец девочек ранее погиб в зоне СВО. После пожара дети остались без матери, однако, по словам Перевезенцева, у семьи есть близкие, которые смогут взять сестёр к себе.

Пожар произошёл ранним утром 8 октября в доме на улице Гамарника. В квартире находились женщина и шестеро детей. Мать и четверо ребят погибли, а двух девочек шести и десяти лет успел спасти сосед Игорь Вольштейн.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Для установления причин возгорания назначены экспертизы.

Отец погиб на СВО, а мать видели нетрезвой: Спасённых из пожара сестёр отправят в детдом
Отец погиб на СВО, а мать видели нетрезвой: Спасённых из пожара сестёр отправят в детдом

Ранее Life.ru рассказывал, как Игорь Вольштейн через соседний балкон вытащил двух сестёр из горящей квартиры. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал лично наградить мужчину за спасение детей.

Больше новостей о пожарах, спасательных операциях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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