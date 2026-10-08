Отец погиб на СВО, а мать видели нетрезвой: Спасённых из пожара сестёр отправят в детдом

Двух сестёр, выживших при пожаре в Комсомольске-на-Амуре, после выписки из больницы отправят в детский дом. По данным Telegram-канала Amur Mash, их семья ранее состояла на учёте.

Мать трижды привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних женщина не открывала дверь. Теперь правоохранители проверяют, насколько добросовестно работали службы профилактики. Отдельная проверка проводится по статье о халатности.

По словам соседей, накануне вечером хозяйку квартиры видели в нетрезвом состоянии. Утром внутри жилища вспыхнул огонь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Жертвами трагедии стали пять человек — женщина и четверо её детей: пятилетняя дочь, четырёхлетние мальчики-близнецы и восьмилетний сын. Отец выживших сестёр ранее погиб на СВО. Выжили только две девочки благодаря соседу Игорю Вольштейну. Во время возгорания мужчина сумел перетащить обеих на собственный балкон на высоте четвёртого этажа.

Ранее Life.ru сообщал о первых обстоятельствах смертельного пожара в Комсомольске-на-Амуре. По данным МЧС, прибывшие спасатели обнаружили горящие домашние вещи на площади около десяти квадратных метров. На тушение потребовалось 43 минуты. В квартире не было пожарного извещателя. На месте происшествия правоохранители опросили очевидцев и изъяли материалы для установления причины возгорания.