«Молил Бога»: Пенсионер раскрыл детали спасения двух сестёр из огня в Комсомольске-на-Амуре
Пенсионер вытащил детей через балкон соседки при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
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Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн спас двух маленьких сестёр из горящей квартиры, перебросив их через соседний балкон. В беседе с RT мужчина рассказал, как десятилетняя девочка помогла ему вытащить младшую из охваченного дымом жилья.
Утром 8 октября бывшего слесаря разбудила супруга, услышавшая детские крики. Выглянув на улицу с третьего этажа, пара заметила густой чёрный дым, который валил из квартиры выше. Вольштейн сразу понял, что добраться до детей можно через расположенное рядом помещение.
Мужчина бросился к соседке, надеясь застать её дома. К счастью, женщина не спала и открыла дверь. Получив доступ к балкону, пенсионер увидел перепуганных девочек, которые умоляли спасти их.
Старшая сестра первой начала действовать и взяла на руки шестилетнюю малышку. Вольштейн объяснил, как правильно передать ребёнка через ограждение, чтобы тот не упал. Приняв младшую, мужчина помог перебраться в безопасное место и десятилетней девочке.
К тому моменту обе пострадавшие сильно надышались дымом и кашляли. Их лица и одежда были покрыты копотью. Вместе с соседкой пенсионер сразу отвёл сестёр в ванную, чтобы отмыть их после случившегося.
Позднее спасённые рассказали, что проснулись, когда помещение уже заполнилось дымом. По их словам, огонь распространился из комнаты, в которой они находились. Девочки успели выбежать на балкон, откуда и стали звать на помощь.
В результате трагедии погибли мать семейства и четверо её детей. Вольштейн передал слова соседей, утверждавших, что накануне женщину видели нетрезвой. При этом пожарных извещателей в квартире не оказалось. Местные власти пообещали наградить пенсионера за проявленную смелость.
Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины и четверых детей при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло утром 8 октября на четвёртом этаже жилого дома. По данным регионального МЧС, домашние вещи горели на площади около десяти квадратных метров, а ликвидация огня заняла 43 минуты. Двух выживших сестёр доставили в больницу.
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