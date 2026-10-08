«Молил Бога»: Пенсионер раскрыл детали спасения двух сестёр из огня в Комсомольске-на-Амуре

Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн спас двух маленьких сестёр из горящей квартиры, перебросив их через соседний балкон. В беседе с RT мужчина рассказал, как десятилетняя девочка помогла ему вытащить младшую из охваченного дымом жилья.

Утром 8 октября бывшего слесаря разбудила супруга, услышавшая детские крики. Выглянув на улицу с третьего этажа, пара заметила густой чёрный дым, который валил из квартиры выше. Вольштейн сразу понял, что добраться до детей можно через расположенное рядом помещение.

Мужчина бросился к соседке, надеясь застать её дома. К счастью, женщина не спала и открыла дверь. Получив доступ к балкону, пенсионер увидел перепуганных девочек, которые умоляли спасти их.

Старшая сестра первой начала действовать и взяла на руки шестилетнюю малышку. Вольштейн объяснил, как правильно передать ребёнка через ограждение, чтобы тот не упал. Приняв младшую, мужчина помог перебраться в безопасное место и десятилетней девочке.

К тому моменту обе пострадавшие сильно надышались дымом и кашляли. Их лица и одежда были покрыты копотью. Вместе с соседкой пенсионер сразу отвёл сестёр в ванную, чтобы отмыть их после случившегося.

Позднее спасённые рассказали, что проснулись, когда помещение уже заполнилось дымом. По их словам, огонь распространился из комнаты, в которой они находились. Девочки успели выбежать на балкон, откуда и стали звать на помощь.

В результате трагедии погибли мать семейства и четверо её детей. Вольштейн передал слова соседей, утверждавших, что накануне женщину видели нетрезвой. При этом пожарных извещателей в квартире не оказалось. Местные власти пообещали наградить пенсионера за проявленную смелость.