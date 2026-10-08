Спасённая в Хабаровском крае девочка находится в состоянии средней тяжести

Сосед по этажу спас двух девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре, где погибли женщина и четверо её детей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Двоих девочек удалось спасти благодаря героическим действиям соседа по этажу. Это поступок настоящего мужчины. Дети сейчас в больнице, с ними работают врачи. Состояние одной из них — средней тяжести, вторая девочка — вне опасности», — рассказал глава региона.

По данным МЧС Хабаровского края, спасённым детям шесть и десять лет. В момент возгорания в квартире находились мать и шестеро детей. Пожар вспыхнул ранним утром 8 октября на четвёртом этаже дома на улице Гамарника. Домашние вещи горели на площади десять квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сообщил, что городские власти окажут необходимую помощь родным и близким погибших.

Ранее пожар полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ в Туве. После пожара от здания остались только стены. Причины возгорания пока не установили. На месте работают уполномоченные органы, специалисты проводят дознание. В общине назвали Устуу-Хурээ сакральным достоянием Тувы и одним из символов духовного возрождения республики.