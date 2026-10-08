Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично наградит Игоря Вольштейна, который спас двух девочек во время пожара в Комсомольске-на-Амуре. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Губернатор Хабаровского края наградит мужчину за спасение девочек при пожаре. Видео MAX / Демешин

Пожар произошёл ранним утром в квартире на четвёртом этаже дома на улице Гамарника. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и четверых детей. Ещё двух девочек сосед успел вытащить из горящей квартиры.

По словам Вольштейна, сначала его жена услышала крики о помощи и увидела дым. Мужчина поднялся к соседке на четвёртый этаж и через её балкон перетащил двух девочек в безопасное место, после чего вместе с другим мужчиной пытался вскрыть дверь квартиры.

«Я через балкон двух девочек перетянул на её балкон», — рассказал Вольштейн. После этого на место прибыли пожарные.

Обе спасённые девочки находятся в больнице, с ними работают врачи. Состояние одной из них — средней тяжести, вторая девочка — вне опасности. Соседи предполагают, что пожар в квартире мог начаться из-за неисправной проводки.