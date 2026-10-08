Стали известны подробности спасения малышей 6 и 10 лет в Комсомольске-на-Амуре

Сосед вытаскивал детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре через балкон по очереди. Жители дома предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

Сосед вытаскивал детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре через балкон. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали SHOT подробности спасения малышей 6 и 10 лет. Проживающая в соседнем доме Ольга утверждает, что услышала крики. Побежала к месту ЧП и вызвала сотрудников МЧС.

«Когда я выбежала из дома, то услышала крики детей и увидела идущий дым с балкона. Я им кричала, чтобы они успокоились. Вылез сосед по балконам, протянул руку, схватил сначала маленького ребёнка, перетащил на свой балкон, а более взрослый сам шагнул уже. Тот его подхватил и спас. Через минут, наверно, пять подъехала пожарная машина», — поделилась женщина.

Обе спасённые девочки находятся в больнице, с ними работают врачи. Состояние одной из них — средней тяжести, вторая девочка — вне опасности. Соседи предполагают, что пожар в квартире мог начаться из-за неисправной проводки.

Также, по словам очевидцев, сотрудник МЧС пытался реанимировать одного из малышей прямо во дворе жилого дома. Он делал массаж сердца, но спасти его не удалось.

Напомним, утром 8 октября пожар в квартире в Комсомольске-на-Амуре унёс жизни пяти человек — матери и четырёх детей. Ещё двоих детей, 6 и 10 лет, до приезда пожарных спас из горящего жилья сосед.