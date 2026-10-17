Электросамокат взорвался на зарядке и устроил пожар в центре Москвы

Электросамокат взорвался во время зарядки на кухне трёхкомнатной квартиры в центре Москвы. После громкого хлопка начался пожар, хозяин жилья проснулся и успел самостоятельно выбраться на улицу. Мужчина надышался дымом, сейчас его осматривают врачи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Всё случилось около шести часов утра в жилой пятиэтажке в Стрельбищенском переулке. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. По информации канала, в устройстве самоката произошло короткое замыкание.

Сначала загорелся электросамокат, после чего пламя перекинулось на стоявшую рядом мебель. Из-за пожара спасатели начали эвакуировать жителей пятиэтажного дома. На месте происшествия работают пожарные, которые тушат огонь.