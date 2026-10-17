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Опубликовано 17 октября, 07:02

Электросамокат взорвался на зарядке и устроил пожар в центре Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Электросамокат взорвался во время зарядки на кухне трёхкомнатной квартиры в центре Москвы. После громкого хлопка начался пожар, хозяин жилья проснулся и успел самостоятельно выбраться на улицу. Мужчина надышался дымом, сейчас его осматривают врачи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Всё случилось около шести часов утра в жилой пятиэтажке в Стрельбищенском переулке. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. По информации канала, в устройстве самоката произошло короткое замыкание.

Сначала загорелся электросамокат, после чего пламя перекинулось на стоявшую рядом мебель. Из-за пожара спасатели начали эвакуировать жителей пятиэтажного дома. На месте происшествия работают пожарные, которые тушат огонь.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Санкт-Петербурге. Там аккумулятор электросамоката спровоцировал пожар в двухкомнатной квартире. В результате погиб мужчина, ещё три человека получили травмы, в том числе ребёнок.

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Лия Мурадьян
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