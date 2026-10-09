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Регион
Опубликовано 9 октября, 12:25

Котлеты с дымком: Москвичка случайно запекла айкос в духовке и устроила взрыв на кухне

IQOS взорвался в духовке у москвички во время приготовления котлет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычное приготовление ужина обернулось для жительницы Москвы небольшим взрывом на кухне. Женщина отправила котлеты в духовку, не заметив, что вместе с ними там оказался айкос. От высокой температуры устройство взорвалось, а мясное блюдо оказалось безнадёжно испорчено.

Айкос попал в духовку и едва не стал причиной пожара. Видео © Telegram / Baza

Предположительно, гаджет примагнитился к металлическому противню и таким образом незаметно попал в духовку. Сама хозяйка уверяет, что намеренно или случайно положить туда устройство не могла.

К счастью, серьёзного пожара удалось избежать. Муж москвички вовремя среагировал и не дал огню распространиться по квартире. Правда, спасти котлеты уже не получилось — они сильно подгорели. Кадры необычного происшествия опубликовала Baza.

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Ранее Life.ru рассказывал о взрыве газового баллона на балконе многоэтажки в подмосковном Одинцове. Инцидент произошёл на 19-м этаже жилого дома. Хозяин квартиры оставил ёмкость с газом под прямыми солнечными лучами, из-за чего баллон перегрелся и взорвался. В момент происшествия владельца не было дома — он находился на работе.

Больше новостей о необычных происшествиях, пожарах и бытовых авариях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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