Котлеты с дымком: Москвичка случайно запекла айкос в духовке и устроила взрыв на кухне

Обычное приготовление ужина обернулось для жительницы Москвы небольшим взрывом на кухне. Женщина отправила котлеты в духовку, не заметив, что вместе с ними там оказался айкос. От высокой температуры устройство взорвалось, а мясное блюдо оказалось безнадёжно испорчено.

Айкос попал в духовку и едва не стал причиной пожара. Видео © Telegram / Baza

Предположительно, гаджет примагнитился к металлическому противню и таким образом незаметно попал в духовку. Сама хозяйка уверяет, что намеренно или случайно положить туда устройство не могла.

К счастью, серьёзного пожара удалось избежать. Муж москвички вовремя среагировал и не дал огню распространиться по квартире. Правда, спасти котлеты уже не получилось — они сильно подгорели. Кадры необычного происшествия опубликовала Baza.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве газового баллона на балконе многоэтажки в подмосковном Одинцове. Инцидент произошёл на 19-м этаже жилого дома. Хозяин квартиры оставил ёмкость с газом под прямыми солнечными лучами, из-за чего баллон перегрелся и взорвался. В момент происшествия владельца не было дома — он находился на работе.