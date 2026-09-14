Более 60% жителей Запорожской области постоянно остаются без света

Более 60% абонентов Запорожской области в постоянном режиме остаются без электричества. Ситуация с энергоснабжением региона остаётся сложной, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«На сегодняшний день ситуация с электроснабжением в Запорожской области остаётся сложной. В постоянном режиме без света остаются более 60% абонентов», — написал глава региона в соцсетях.

По словам Балицкого, дефицит мощности приводит к резким перепадам напряжения и отключениям узловых подстанций. Из-за непредсказуемости таких сбоев власти пока не могут установить стабильные графики подачи электричества.

Губернатор также сообщил, что энергоснабжение Запорожской области зависит от внешних центров питания, находящихся за пределами региона. По его словам, эти объекты регулярно подвергаются ударам, поэтому власти не публикуют подробные схемы и графики, чтобы не раскрывать расположение критически важной инфраструктуры.

В начале сентября Балицкий заявлял о серьёзных повреждениях системы электроснабжения региона в результате массированных атак ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали транспорт с дизельным топливом, который направлялся к Запорожской АЭС. Груз предназначался для обеспечения стабильной работы станции. Удар был нанесён в непосредственной близости от периметра объекта. В результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших доставку горючего.