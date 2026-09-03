Более 80 мигрантов погибли на пути в Испанию после 26 дней дрейфа в Атлантике
Более 80 мигрантов погибли на лодке по пути из Гамбии на Канары
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Свыше 80 человек, среди которых был грудной ребёнок, не пережили морской переход из Гамбии к Канарским островам. Об этом сообщила газета El Mundo.
Всего на борту было 128 человек. Спаслись лишь 45.
Судно заметили с воздуха в среду. На тот момент оно находилось примерно в 120 километрах от острова Гран-Канария. К моменту обнаружения на лодке оставалось только пять тел, остальных унесло за время долгого пути. Спасателям пришлось оставить погибших в воде.
По данным издания, судно вышло от берегов Гамбии 7 августа. Среди пассажиров были четыре женщины и один младенец.
Ранее Life.ru сообщал, что у побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, которая направлялась в Италию. В море оказались 13 человек, связь с большинством из них после кораблекрушения пропала. Спасти удалось лишь двоих.
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