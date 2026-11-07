В Иванове более четырёх тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Подачу тепла приостановили в 23 многоквартирных домах, где проживают 4168 человек, в том числе 832 ребёнка. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ивановской области.

Повреждение тепловой сети произошло 7 ноября в районе дома № 92А на проспекте Строителей. В результате коммунальной аварии теплоснабжение временно прекратилось сразу в нескольких жилых зданиях.

«Под отключение теплоснабжения попали 23 многоквартирных жилых дома, с населением 4168 человек (в том числе 832 ребенка), 2 СЗО», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Помимо жилого фонда, отключение затронуло два социально значимых объекта — школу и детский сад. В ведомстве уточнили, что оба учреждения не работают, поскольку авария произошла в выходной день.

Ситуацию осложняет холодная погода. По данным на момент сообщения об аварии, температура воздуха в Иванове составляла около нуля градусов. Таким образом, тысячи жителей временно остались без отопления при температуре, близкой к точке замерзания воды.

К устранению повреждения привлекли 17 специалистов и семь единиц техники. В том числе от МЧС задействованы три человека и одна машина. Аварийные бригады проводят восстановительные работы на повреждённом участке тепловой сети.

Согласно первоначальному плану, завершить ремонт и восстановить теплоснабжение рассчитывают до полуночи 7 ноября. При этом точное время возвращения тепла в каждую квартиру пока не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал о коммунальной аварии в Ульяновске, из-за которой без отопления и горячей воды остался 21 многоквартирный дом. Повреждение трубопровода произошло на улице Карла Либкнехта. На место прибыли аварийные бригады, а ход восстановительных работ взяла на контроль городская администрация.