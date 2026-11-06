Во Владивостоке более 21 тысячи человек остались без отопления и воды из-за коммунальной аварии 6 ноября. Отключение затронуло 98 многоквартирных домов и три социально значимых объекта. Прокуратура Приморского края начала проверку.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят, насколько качественно коммунальные службы обслуживали сети и соблюдали требования закона. Также прокуратура проверит, как быстро специалисты устраняют аварию и возвращают жителям воду и тепло.

Ведомство продолжает следить за ходом ремонта и проконтролирует фактическое восстановление коммунальных услуг во всех домах и учреждениях, которые затронуло отключение.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Бодайбо Иркутской области восстановили отопление и горячую воду после коммунальной аварии. Специалисты отремонтировали повреждённую трубу, проверили её под давлением и заполнили систему водой.