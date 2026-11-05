В Крыму фиксируются перебои со светом после аварии на внешних сетях
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Энергосистема Крыма перешла на работу с ограничениями после аварии на магистральных сетях за пределами полуострова. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго».
Электричество в населённые пункты подаётся по мере технической возможности. В компании уточнили, что на время аварийных работ прежние графики отключений не действуют. На Керченском полуострове свет начал возвращаться в дома ещё накануне вечером. Данных о полном восстановлении электроснабжения по всему Крыму пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября подачу электричества ограничивали в Крыму и Севастополе. Тогда власти также объясняли перебои аварией на объектах за пределами полуострова.