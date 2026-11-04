В Крыму продлили осенние школьные каникулы из-за сложной обстановки с электроснабжением. Предварительно, дети вернутся за парты в понедельник, 9 ноября. Соответствующее решение объявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

При этом детские сады не будут закрывать одновременно по всему полуострову. Решать, смогут ли дошкольные учреждения принимать воспитанников, предстоит местным администрациям с учётом оперативной обстановки в каждом муниципалитете.

Аксёнов подчеркнул, что аварийные службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения. Глава республики поблагодарил жителей за терпение и призвал следить за официальными сообщениями. При необходимости сроки возобновления занятий могут скорректировать.

В Симферополе, Ялте, Керчи, Саках, Евпатории, а также Белогорском и Красногвардейском районах произошли массовые отключения электричества из-за повреждения высоковольтных сетей. В некоторых населённых пунктах энергетики пытались распределять доступную мощность по временным графикам. В Саках свет по возможности подавали по схеме «три часа через три», а в Керчи действовал режим, предусматривающий три часа электроснабжения и 12 часов отключения.

Проблемы затронули не только жилые дома. В Симферополе из-за отсутствия напряжения в контактной сети частично остановились троллейбусы. Мобильный оператор «Миранда» ввёл аварийный роуминг, чтобы сохранить связь для абонентов при отключениях оборудования. Электроэнергию в первую очередь направляли социально значимым объектам.

Утром 4 ноября на полуострове вновь ввели ограничения после аварии на магистральных сетях за его пределами. Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что из-за серьёзного дефицита мощности прежние графики подачи электричества перестали действовать.