В Бодайбо Иркутской области восстановили отопление и горячее водоснабжение после коммунальной аварии. Подачу тепла и воды возобновили 5 ноября в 21:50 по местному времени (16:50 мск), сообщили в региональном управлении МЧС.

Без отопления и горячей воды осталась часть домов. По данным районной администрации, на пересечении улиц Набережной и Стояновича прорвало трубопровод от центрального теплового пункта № 2.

Сообщение об отключении поступило в 18:20 по местному времени (13:20 мск). На аварию выехала бригада из пяти сотрудников муниципального «Тепловодоканала». После ремонта трубы специалисты проверили её под давлением и заполнили систему водой.

Также сообщалось, что в Москве усилили подачу тепла в жилые дома на фоне ноябрьского похолодания. Специалисты Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) повысили температуру теплоносителя в магистральных сетях до 82–84 градусов.