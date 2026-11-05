Сократить расходы на отопление помогут перерасчёт за недостаточный обогрев квартиры и жилищная субсидия, рассказал старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Александр Кудряшов. По его словам, снижение потребления тепла в отдельной квартире само по себе не уменьшает начисления.

«Плата за отопление в многоквартирном доме не зависит от расхода тепла в квартире, поскольку её начисляют по нормативу либо по общедомовому счётчику», — пояснил экономист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Первый вариант — добиться перерасчёта, если дома слишком холодно. Специалист напомнил, что в обычных комнатах должно быть не ниже +18 градусов, в угловых — +20. За каждый час нарушения и каждый градус отклонения плату уменьшают на 0,15%. Чтобы подтвердить недогрев, необходимо оставить заявку в аварийно-диспетчерской службе и получить акт проверки.

По приведённому расчёту, пять суток при +16 вместо +18 градусов позволяют снизить месячное начисление на 36%. Если обычно отопление обходится в две тысячи рублей, экономия составит около 700 рублей, а при плате в четыре тысячи — примерно 1,4 тысячи.

Второй способ — оформить субсидию, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного дохода. Федеральный стандарт составляет 22%, в Москве — 10%. Заявление можно подать через «Госуслуги» или МФЦ, помощь назначают на полгода, отметил эксперт.