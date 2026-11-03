При внезапном отключении отопления быстрее всего прогреть квартиру поможет электроконвектор, а масляный радиатор дольше сохранит накопленное тепло, если пропадёт электричество. Тепловентилятор подойдёт для быстрого локального обогрева, но постоянно пользоваться им неудобно из-за шума. Об этом Life.ru рассказал руководитель направления категории «Электротовары» сети «Лемана ПРО» Даниил Фридман.

Если отключение электричества маловероятно, конвектор даст тепло быстрее. Если возможны перебои с электричеством, масляный радиатор сохранит нагрев дольше Даниил Фридман руководитель направления категории «Электротовары» сети гипермаркетов для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО»

Разница связана с принципом работы приборов. Конвектор нагревает воздух за счёт естественной циркуляции: холодные потоки опускаются вниз, а тёплые поднимаются вверх. Благодаря этому устройство быстро выходит на рабочий режим и равномерно распределяет тепло по комнате. Масляный радиатор прогревается медленнее, зато продолжает отдавать накопленное тепло после выключения.

При выборе обогревателя важно учитывать площадь помещения. Для комнаты в 15–20 квадратных метров, по словам эксперта, достаточно прибора мощностью 1,5–2 кВт. Если квартира угловая или в ней большие окна, стоит предусмотреть дополнительный запас мощности.

Особое внимание Фридман советует уделить безопасности. Обогреватель необходимо ставить на ровную поверхность вдали от штор, мебели и бытовой техники. Расстояние до горючих предметов должно составлять не менее метра. Накрывать устройство или использовать его для сушки одежды категорически нельзя.

Дополнительную защиту обеспечат функции автоматического отключения при перегреве и опрокидывании. Если прибор упадёт или температура превысит допустимый уровень, система прекратит его работу. Встроенный термостат поможет поддерживать заданную температуру без постоянной регулировки и снизить расход электроэнергии.

Если отопление отключили на неопределённый срок, специалист рекомендует дополнительно утеплить окна и балконную дверь подручными средствами. Членам семьи лучше временно собраться в одной комнате, закрыв остальные помещения. Это позволит сосредоточить обогрев там, где находятся люди.

При длительном использовании обогревателей стоит следить и за влажностью воздуха. По мере прогрева помещения относительная влажность может снижаться, вызывая ощущение сухости. Справиться с ним поможет увлажнитель, в том числе ультразвуковой. Модели с автоматическим контролем влажности способны поддерживать заданный уровень и отключаться при достижении нужного показателя. При этом для ультразвуковых устройств важно качество воды: содержащиеся в ней минералы могут оставлять белый налёт на поверхностях.

Ранее Life.ru рассказывал, почему старый обогреватель после долгого простоя может быть опасен. Инженер посоветовал перед включением проверить корпус, шнур и вилку. При запахе горячего пластика, треске или заметном нагреве розетки использование прибора следует прекратить. Для быстрого кратковременного прогрева эксперт рекомендовал тепловентилятор, а для длительной работы — современный конвектор с защитой от перегрева и опрокидывания.