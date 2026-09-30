Тепловентилятор, конвектор или ИК-панель: Как выбрать лучший обогреватель в 2026 году

Выбор обогревателя прежде всего зависит от того, какую задачу должен решать прибор. Для быстрого локального прогрева подойдёт тепловентилятор, а для поддержания температуры во всём помещении в течение нескольких часов можно рассмотреть масляный радиатор или конвектор, рассказал Life.ru руководитель направления категории «Электротовары» сети гипермаркетов «Лемана ПРО» Даниил Фридман.

При выборе обогревателя сначала стоит определить сценарий использования. Для быстрого локального прогрева подойдёт тепловентилятор: встроенный вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент и направляет поток тёплого воздуха в нужную зону. Такой прибор удобен, если не требуется прогревать всю комнату, а нужно быстро повысить температуру, например, в зоне рабочего места. Даниил Фридман Руководитель направления категории «Электротовары» сети гипермаркетов для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО»

Масляному радиатору требуется время, чтобы ТЭН нагрел масло и корпус. Поэтому тепло он начинает отдавать постепенно, зато после отключения ещё некоторое время сохраняет нагрев.

В конвекторе воздух проходит через корпус с нагревательным элементом и возвращается в помещение уже тёплым. За счёт этого прогрев начинается быстрее. Циркуляция воздуха может происходить естественным образом или с помощью встроенного вентилятора.

Если прибор оснащён термостатом, он автоматически прекращает нагрев после достижения заданной температуры и возобновляет его, когда воздух остывает. Одним из новых решений на рынке эксперт назвал конвекторы со встроенным вентилятором. В таких моделях нагревательный элемент работает по тому же принципу, что и в обычном конвекторе, а вентилятор дополнительно ускоряет движение тёплого воздуха по помещению. Благодаря этому комфортная температура после включения ощущается быстрее.

«Для зонального обогрева можно рассмотреть инфракрасные обогреватели и панели», — отметил Фридман.

В отличие от конвекторов, тепловентиляторов и масляных радиаторов, которые в первую очередь нагревают воздух, инфракрасные устройства передают тепло излучением непосредственно поверхностям и предметам в зоне действия. Нагретые пол, стены и мебель затем постепенно отдают тепло воздуху. Поэтому такой вариант удобен, когда требуется прогреть не всё помещение, а определённую зону.

К этой же группе относятся кварцевые теплоаккумулирующие панели. Они также передают часть тепла излучением через нагретую поверхность, но за счёт массивной плиты дополнительно накапливают тепло и продолжают отдавать его после отключения. Такие модели нагреваются медленнее лёгких инфракрасных панелей, зато подходят для более плавного и длительного поддержания температуры.

Мощность прибора подбирают с учётом площади помещения, высоты потолков и теплопотерь. За основу можно брать рекомендованную производителем площадь обогрева. Для комнат с большими окнами, слабым утеплением стен или высокими потолками эксперт советует предусмотреть запас мощности примерно в 20%.

По стоимости обогреватели в 2026 году можно условно разделить на три сегмента. Бюджетные модели стоят примерно 800–1500 рублей. В основном это простые тепловентиляторы с механическим управлением.

Средний сегмент составляет около 3,5–7,5 тыс. рублей. В него входят масляные радиаторы, электрические конвекторы с термостатом и отдельные инфракрасные модели с несколькими режимами мощности и защитой от перегрева.

Более технологичные приборы стоят от 10 тыс. рублей, а цена отдельных моделей достигает 20–30 тыс. рублей и выше. В этом сегменте встречаются электронное управление, таймеры, программирование, Wi-Fi и дистанционный контроль с помощью пульта.

Отличаться может и внешний вид устройств. Современные конвекторы и инфракрасные панели могут иметь тонкий корпус, стеклянную, металлическую или керамическую лаконичную однотонную поверхность.

«Поэтому в верхнем ценовом сегменте при выборе можно учитывать уже не только мощность и автоматику, но и формат установки, размеры и дизайн корпуса», — сказал Фридман.

Распространённое мнение о том, что электрические обогреватели сжигают кислород, эксперт также назвал заблуждением. Конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы не расходуют кислород, поскольку в них нет процесса горения.

Ощущение сухости связано с нагревом воздуха и снижением относительной влажности в помещении. Поэтому в отопительный период стоит контролировать влажность с помощью гигрометра и при необходимости использовать увлажнитель воздуха.

Ранее Life.ru выяснил у эксперта, сколько стоит неделя самостоятельного обогрева квартиры. Стоимость зависит от мощности прибора, продолжительности его работы и тарифа на электроэнергию.