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Опубликовано 29 сентября, 22:53

Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Отопление в Москве начнут подключать с 1 октября. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, из-за постепенного похолодания в городе подачу тепла решили начать уже на этой неделе. Процесс не будет одновременным для всех зданий и продлится несколько дней. Первыми отопление получат социальные учреждения — детские сады, школы и больницы. После этого тепло начнут подавать в жилые дома, офисы, торговые и промышленные объекты.

Мэр отметил, что подготовка городских систем к отопительному периоду завершена в установленный срок. Инженерная инфраструктура, по его словам, готова к работе в течение сезона.

Для возможных нештатных ситуаций также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

С 1 октября вступят в силу нововведения в сфере ЖКХ. Кому включат отопление, как изменятся платежи и квитанции
С 1 октября вступят в силу нововведения в сфере ЖКХ. Кому включат отопление, как изменятся платежи и квитанции

Запуск отопления происходит не хаотично, а по установленной очерёдности. Ранее Life.ru подробно объяснял, в каком порядке подключат дома.

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Артём Гапоненко
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