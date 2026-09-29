Пока батареи холодные: Life.ru выяснил, сколько стоит неделя самостоятельного отопления квартиры

Пока батареи в квартире остаются холодными, люди начинают активно использовать электрические обогреватели. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал Life.ru, во сколько может обойтись неделя такого отопления в зависимости от мощности прибора, продолжительности работы и тарифа.

Неделя такого отопления обойдётся около 500–1150 рублей в зависимости от мощности прибора, времени работы и тарифа в вашем регионе. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Формула расчёта выглядит так: мощность электрообогревателя в киловаттах × время использования в часах × тариф в рублях за киловатт-час. Средний тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит для минимального объёма потребления в марте 2026 года по России был выше уровня второго полугодия 2025 года на 1,8% и составил 5,95 рубля за киловатт-час.

Ориентировочные расходы за неделю при работе обогревателя по восемь часов в сутки составят:

при тарифе 8 рублей за кВт·ч: 2 кВт × 8 ч × 7 дней × 8 рублей = 896 рублей ;

; при тарифе 5,95 рубля за кВт·ч: 2 кВт × 8 ч × 7 дней × 5,95 рубля = 666,40 рубля ;

; при тарифе 9,32 рубля за кВт·ч: 2 кВт × 8 ч × 7 дней × 9,32 рубля = 1043,84 рубля.

При этом фактический расход может оказаться ниже расчётного. Термостат отключает обогреватель после достижения заданной температуры и включает его снова для поддержания тепла. В хорошо утеплённой квартире реальное потребление может быть на 30–50% ниже расчётного.

Таким образом, термостат не меняет номинальную мощность прибора, а регулирует продолжительность его работы. Итоговое потребление зависит от времени работы термостата, качества теплоизоляции помещения и разницы температур.

По данным экспертов, мощность электрообогревателей может составлять от 1 до 2,5 кВт, чего достаточно для помещений площадью до 25 квадратных метров. Для обогрева можно использовать конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели или тепловентиляторы.

При этом важно учитывать правила безопасности при использовании электроприборов. Обогреватель нельзя оставлять включённым без присмотра, в том числе на ночь или во время ухода из дома. Подключать прибор рекомендуется непосредственно к исправной розетке, без удлинителей и тройников.

Также необходимо соблюдать безопасное расстояние от мебели, штор, постельного белья и других легковоспламеняющихся предметов. В комментарии эксперт рекомендует устанавливать обогреватель минимум в метре от таких объектов.

«Важное уточнение: отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже +8 °C в течение трёх дней подряд. После этого отопительный сезон официально стартует не позднее следующего дня», — напомнил Щербаченко.

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