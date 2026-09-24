Не ждать +8: В России предложили раньше включать отопление

Отопление в российских домах и социальных учреждениях предложили включать уже при среднесуточной температуре +10–11 градусов. С такой идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, действующий температурный ориентир в +8 градусов стоит пересмотреть, поскольку даже при +10 на улице в квартирах, школах и детских садах уже может становиться некомфортно.

«Однозначно тепло надо подавать в квартиры при показателях 10–11 градусов», — заявил Гриб ТАСС.

Он также считает, что при серьёзном похолодании отопление следует включать с учётом прогноза синоптиков, не дожидаясь достижения установленного температурного порога.

Сейчас федеральные правила предусматривают, что отопительный период должен начаться не позднее дня после завершения пяти суток подряд, в течение которых среднесуточная температура воздуха была ниже +8 градусов. При этом местные власти вправе начать подачу тепла раньше.

Ранее эксперт Андрей Лупий рассказал Life.ru, что отопительный сезон запускают по Постановлению №354, когда среднесуточная температура несколько дней держится ниже +8°C, и на подачу тепла даётся не более пяти дней. Тепло сначала получают соцобъекты, затем жилые дома и в последнюю очередь промышленные объекты. В первые дни возможны регулировки, поэтому батареи могут нагреться в течение суток.