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Регион
Опубликовано 23 сентября, 14:43

Все регионы России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед отопительным сезоном. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«На текущий момент все регионы необходимые запасы [топлива] сформировали», — сказал министр, отвечая журналистам на вопрос о запасах угля и мазута.

К 10 сентября средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры страны к зиме превышал 88%. Были подготовлены более 844 тысяч многоквартирных домов — около 89% от их общего числа. К тому моменту отопление уже начали подавать в 125 муниципальных образованиях 19 регионов. Для ликвидации возможных аварий подготовили 25,5 тысячи бригад общей численностью 112 тысяч человек и около 45 тысяч единиц техники.

Подготовку коммунальной инфраструктуры к холодам продолжает контролировать Минстрой. Особое внимание уделяется территориям, где бесперебойная работа систем теплоснабжения требует дополнительных мер.

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Ранее сообщалось, когда в России начинается отопительный сезон и от какой температуры зависит подача тепла в дома. Старт отопительного сезона 2026: Life.ru выяснил правила, сроки и порядок подключения.

Больше новостей об отоплении, коммунальных услугах и правилах для жильцов — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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