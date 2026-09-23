Все регионы России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед отопительным сезоном. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«На текущий момент все регионы необходимые запасы [топлива] сформировали», — сказал министр, отвечая журналистам на вопрос о запасах угля и мазута.

К 10 сентября средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры страны к зиме превышал 88%. Были подготовлены более 844 тысяч многоквартирных домов — около 89% от их общего числа. К тому моменту отопление уже начали подавать в 125 муниципальных образованиях 19 регионов. Для ликвидации возможных аварий подготовили 25,5 тысячи бригад общей численностью 112 тысяч человек и около 45 тысяч единиц техники.

Подготовку коммунальной инфраструктуры к холодам продолжает контролировать Минстрой. Особое внимание уделяется территориям, где бесперебойная работа систем теплоснабжения требует дополнительных мер.

Ранее сообщалось, когда в России начинается отопительный сезон и от какой температуры зависит подача тепла в дома. Старт отопительного сезона 2026: Life.ru выяснил правила, сроки и порядок подключения.