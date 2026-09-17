Обогреватель отдаёт тепло не вам: Почему старую технику опасно будить осенью

Старый обогреватель после долгого простоя может выявить неисправности как внутри прибора, так и в домашней электросети. Об этом Life.ru рассказал эколог и инженер Илья Рыбальченко.

У старых обогревателей нет календаря, и сентябрь они, конечно, не чувствуют. Просто именно с первым холодным вечером прибор, который полгода стоял в кладовке, внезапно получает одну из самых тяжёлых бытовых электрических нагрузок — полтора-два, а иногда и два с половиной киловатта на протяжении многих часов. И тут обнаруживается всё, что успело состариться». Илья Рыбальченко Эколог и инженер

За время хранения может потрескаться изоляция шнура, разболтаться вилка, окислиться термостат или ослабнуть внутренние соединения. Опасность также представляют пыль и влага. При этом выражение «обогреватель закоротил» не всегда верно: автомат способен сработать из-за перегрузки, УЗО — из-за утечки, а плохой контакт может часами нагревать вилку и розетку, не отключая защиту.

Прибор мощностью 2 кВт при напряжении 230 В потребляет около 8,7 А, а модель на 2,5 кВт — почти 10,9 А. Поэтому опасен не «китайский тройник» как таковой, а дешёвый безымянный адаптер с ненадёжными контактами и тонкими токоведущими элементами. Если одновременно подключить чайник, фен или второй нагреватель, возникает дополнительный риск перегрузки.

Для длительной работы Рыбальченко посоветовал выбирать современный конвектор с термостатом, защитой от перегрева и отключением при опрокидывании. Масляный радиатор также подходит для равномерного отопления, но его нельзя накрывать или придвигать к шторам. Тепловентилятор лучше использовать для быстрого и кратковременного прогрева.

Перед первым осенним включением старого прибора следует осмотреть его корпус, шнур и вилку. Треск, запах горячего пластика, потемнение деталей или заметный нагрев вилки и розетки указывают на возможную электрическую неисправность — при таких признаках эксплуатацию необходимо сразу прекратить.

«Пожарная безопасность обогревателя начинается не с вопроса «масляный или инфракрасный?», а с гораздо менее рекламных вещей: исправной розетки, надёжного контакта, нормального кабеля, защитной автоматики и свободного пространства вокруг прибора. А физика отопления проста: сколько электрической энергии обычный обогреватель взял из сети, примерно столько тепла он и оставит в комнате — вопрос лишь в том, где, как быстро и насколько удобно для человека», — резюмировал Рыбальченко.

Ранее эксперт объяснила, что работающий по восемь часов в сутки обогреватель мощностью 2 кВт за месяц израсходует около 480 кВт·ч — примерно на 4470 рублей при тарифе 9,32 рубля за кВт·ч. Инверторный кондиционер в режиме обогрева при тех же условиях может обойтись примерно в 1560 рублей, однако его преимущество снижается при сильном морозе, а некоторые модели нельзя включать при низкой температуре.