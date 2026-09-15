«В 3 раза дешевле»: Россиянам объяснили, как обогреть квартиру и не разориться на электричестве

Пока центральное отопление не включили, многие ищут способ согреть квартиру. Самый очевидный вариант — электрический обогреватель, но в некоторых случаях выгоднее использовать кондиционер с функцией обогрева.

Обычный масляный радиатор или конвектор мощностью 2 кВт при работе восемь часов в сутки за месяц израсходует около 480 кВт·ч. При тарифе 9,32 рубля за кВт·ч это примерно 4470 рублей только за работу прибора. При более длительном использовании сумма будет выше.

«Главный минус обычного обогревателя в том, что практически вся энергия превращается в тепло, поэтому расход получается достаточно высоким», — пояснила эксперт по домоводству Елена Архипова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Снизить затраты помогает терморегулятор: когда помещение прогревается до заданной температуры, прибор перестаёт работать на полную мощность. Поэтому реальный расход обычно ниже максимального расчётного.

Кондиционер в режиме обогрева работает по другому принципу: он переносит тепло с улицы в помещение. При потреблении около 0,7 кВт за час и восьми часах работы в сутки расход составит примерно 168 кВт·ч в месяц — около 1560 рублей по тому же тарифу.

«Если на улице ещё относительно тепло, инверторный кондиционер с режимом обогрева обычно оказывается намного экономичнее обычного электрического обогревателя. Но это не значит, что им можно без ограничений пользоваться при любом морозе», — отметила Архипова.

Эксперт рекомендовала использовать кондиционер для поддержания стабильной температуры, а обогреватель оставлять как дополнительный источник тепла. Особенно заметной экономия будет в начале осени. При резком похолодании преимущество кондиционера может уменьшаться, а некоторые модели вообще нельзя использовать на обогрев при низких температурах.

А ранее россиянам рассказали, как выбрать обогреватель для дома без риска для проводки. По словам специалиста, нельзя однозначно назвать один тип приборов более эффективным. Инфракрасные модели удобны для быстрого локального обогрева, а конвекторы лучше подходят для длительного поддержания температуры во всей комнате.