Инфракрасный или масляный? Как выбрать обогреватель для дома без риска для проводки

С наступлением холодов многие россияне начинают использовать дополнительные источники тепла. Однако некоторые виды обогревателей работают по-разному, поэтому выбирать прибор нужно с учётом задач и особенностей помещения. Об этом Пятому каналу рассказал профессор МИРЭА — Российского технологического университета Роман Шамин.

По словам специалиста, конвекторы нагревают воздух за счёт естественной циркуляции: тёплые воздушные массы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. Инфракрасные устройства работают иначе — они передают тепло окружающим поверхностям, от которых затем прогревается воздух.

Эксперт отметил, что нельзя однозначно назвать один тип приборов более эффективным. Инфракрасные модели удобны для быстрого локального обогрева, а конвекторы лучше подходят для длительного поддержания температуры во всей комнате.

Масляные радиаторы медленнее выходят на рабочий режим, зато продолжают отдавать тепло после отключения. Тепловентиляторы согревают помещение почти сразу. При одинаковой мощности все устройства выделяют одинаковое количество тепла, различается только скорость его передачи.

«Правило «один киловатт на десять квадратных метров» — только грубая оценка. Оно более-менее подходит для обычной комнаты с потолками около двух с половиной — трёх метров и нормальной теплоизоляцией», — пояснил Шамин.

По его словам, при выборе мощности необходимо учитывать не только площадь жилья, но и высоту потолков, качество утепления стен, окна, количество наружных стен и расположение квартиры.

Место установки также зависит от типа прибора. Конвекторы лучше ставить у холодных стен или под окнами, а для инфракрасных моделей важно отсутствие препятствий между устройством и зоной нагрева.

«Обогреватель мощностью два-три киловатта — очень серьёзная нагрузка для бытовой электропроводки», — предупредил профессор.

В итоге эксперт советует выбирать технику под конкретную ситуацию: для быстрого локального тепла подойдут инфракрасные приборы или тепловентиляторы, а для постоянного обогрева комнаты — конвекторы и масляные радиаторы. Перед использованием важно проверить состояние электросети.

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