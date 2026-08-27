ЕР проверит подготовку регионов к отопительному сезону

«Единая Россия» начала мониторинг подготовки российских регионов к отопительному сезону. Особое внимание планируют уделить объектам теплоснабжения и коммунальным сетям с высоким уровнем износа. Об этом пишет ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что первые сообщения о проблемах в коммунальной инфраструктуре уже поступают из субъектов.

«Первые сигналы об изношенной коммунальной инфраструктуре уже поступают из субъектов, поэтому проблемные участки необходимо выявлять до наступления холодов. Особое внимание — объектам теплоснабжения и сетям, где высокий износ повышает риск аварий и перебоев с отоплением», — сказал депутат.

По словам Пахомова, управляющим компаниям необходимо заранее проверять оборудование, устранять неисправности и информировать жителей о готовности домов к зимнему периоду. Он отметил, что требования к работе коммунальных организаций постепенно ужесточаются, однако важно, чтобы новые правила выполнялись на практике.

«Важно <...> не допускать ситуаций, когда сложности становятся заметны только после начала отопительного сезона», — подчеркнул парламентарий.

Пахомов добавил, что обновление коммунальной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов народной программы партии. На форуме по строительству и ЖКХ были подведены промежуточные итоги работы и определены дальнейшие направления развития отрасли.

«Подготовка к зиме — ближайшая задача, модернизация ЖКХ — системная. Партия будет добиваться, чтобы проблемные объекты попадали в поле внимания заранее, а решения доходили до конкретных домов, сетей и жителей», — заключил депутат.

Ранее Life.ru писал о введении единого QR-кода для оплаты коммунальных услуг с сентября. Новый формат должен упростить процесс внесения платежей: жителям больше не потребуется искать разные реквизиты для отдельных услуг, а оплату можно будет проводить через единый код.