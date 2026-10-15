Батареи жарят совсем как печка? Россиянам объяснили, как снизить плату за отопление

Россияне могут потребовать перерасчёт платы за отопление, если из-за чрезмерно горячих батарей температура воздуха в квартире превышает установленные нормы. Для этого необходимо официально зафиксировать нарушение через управляющую компанию. Такой порядок действий разъяснил специалист по жилищному праву и ЖКХ Виктор Федорук.

Поводом для обсуждения стали жалобы жителей одного из подмосковных жилых комплексов. По их словам, помещения прогреваются до 31 градуса, превращая квартиры в настоящие парилки.

Эксперт напомнил, что постановление правительства № 354 устанавливает минимальную температуру в обычных жилых комнатах на уровне 18 градусов, а в угловых — 20. Превышать норматив разрешается максимум на четыре градуса.

Если в доме становится невыносимо жарко, следует связаться с аварийно-диспетчерской службой. Во время разговора необходимо записать регистрационный номер обращения, время его оформления и фамилию принявшего звонок сотрудника. Затем представитель УК должен приехать и проверить микроклимат в помещении.

«Перед процедурой окна в доме должны быть закрытыми хотя бы час», — уточнил Федорук.

При документальном подтверждении нарушения жильцы вправе рассчитывать на уменьшение начислений за теплоснабжение. Согласно правилам, плата сокращается на 0,15% за каждый час и каждый градус отклонения температуры от допустимых значений, пишет «Москва 24».

Ранее Life.ru разъяснял, как правильно измерить температуру в квартире и добиться перерасчёта за некачественное отопление. Издание напоминало, что главным показателем качества коммунальной услуги является температура воздуха, а не степень нагрева радиаторов. Для подтверждения нарушений важно получить акт проверки и сохранить сведения о зарегистрированной заявке.