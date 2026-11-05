В Москве усилили подачу тепла в жилые дома на фоне ноябрьского похолодания. Специалисты Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) повысили температуру теплоносителя в магистральных сетях до 82–84 градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Новый температурный режим рассчитан на среднесуточную температуру воздуха около одного градуса тепла. При этом минимальная температура воды в магистральных теплосетях обычно составляет 75 градусов.

В МОЭК подчеркнули, что речь идёт о температуре теплоносителя в городских трубопроводах, а не непосредственно в квартирных батареях. Нагрев радиаторов в жилых домах регулируется автоматически в зависимости от погоды и особенностей системы отопления конкретного здания.

Работу оборудования контролируют диспетчерские службы компании. Датчики, установленные на тепловых пунктах, передают информацию в единую систему мониторинга. Это позволяет специалистам отслеживать параметры теплоснабжения и при необходимости корректировать их.

Главный инженер МОЭК Роман Коровин рассказал, что в дальнейшем систему онлайн-диспетчеризации могут объединить с приборами учёта в жилых домах. Благодаря этому специалисты смогут быстрее выявлять причины отклонений температуры и настраивать оборудование.

В компании также объяснили, почему увеличить нагрев воды в теплосетях мгновенно невозможно. Система обладает значительной тепловой инерцией, а резкое изменение температуры влияет на расширение металлических труб и другого оборудования.

Поэтому решение об изменении параметров теплоснабжения принимается заранее — с учётом краткосрочных и среднесрочных прогнозов погоды. В МОЭК отметили, что за последние десять лет самое раннее первое повышение температуры в теплосетях проводили 6 октября 2019 года, а самое позднее — 10 ноября 2025-го.

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