Более миллиона верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в России

Более миллиона верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского за время её пребывания в России. Об этом сообщила пресс-секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

«По всей России более миллиона православных верующих смогли поклониться святителю Спиридону», — рассказала она журналистам.

20 сентября российский этап принесения святыни завершился в московском храме Христа Спасителя. Перед ковчегом совершили молебен, за проводами также наблюдали сотни верующих на улице.

Десницу святителя привезли в Россию с греческого острова Корфу. С 20 августа по 20 сентября святыня побывала в 13 городах: Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве.

Москва стала заключительной точкой маршрута. Поклониться святыне в храме Христа Спасителя можно было с 15 по 20 сентября. В отдельные дни очередь растягивалась на несколько часов.

Спиридон Тримифунтский жил на рубеже III–IV веков и был епископом города Тримифунта на Кипре. В православной традиции он почитается как один из наиболее известных святителей и чудотворцев.