Более миллиона верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в России
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Более миллиона верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского за время её пребывания в России. Об этом сообщила пресс-секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.
«По всей России более миллиона православных верующих смогли поклониться святителю Спиридону», — рассказала она журналистам.
20 сентября российский этап принесения святыни завершился в московском храме Христа Спасителя. Перед ковчегом совершили молебен, за проводами также наблюдали сотни верующих на улице.
Десницу святителя привезли в Россию с греческого острова Корфу. С 20 августа по 20 сентября святыня побывала в 13 городах: Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве.
Москва стала заключительной точкой маршрута. Поклониться святыне в храме Христа Спасителя можно было с 15 по 20 сентября. В отдельные дни очередь растягивалась на несколько часов.
Спиридон Тримифунтский жил на рубеже III–IV веков и был епископом города Тримифунта на Кипре. В православной традиции он почитается как один из наиболее известных святителей и чудотворцев.
Ранее Life.ru рассказывал, что очередь к деснице Спиридона Тримифунтского в центре Москвы растянулась до парка «Музеон», а ожидание достигало шести часов.
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