Верующие заполонили центр Москвы: Психолог рассказала о причинах очередей к деснице святого Спиридона

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, привезённые в храм Христа Спасителя, собирают тысячи верующих: очередь растянулась до парка «Музеон», а ожидание достигает шести часов. По мнению клинического психолога Инны Паустовской, этот феномен объясняется не только религиозными чувствами, но и глубинными психологическими механизмами. Об этом она рассказала 360.ru.

Люди идут к святому, который в народном сознании отвечает за решение «земных» проблем — от устройства на работу до закрытия ипотеки. Прикоснуться к святыне можно с 8:00 до 20:00, а 20 сентября — до 14:00. Десницу привезли с греческого острова Корфу 17 августа 2026 года. Ей уже поклонились тысячи православных в дюжине российских городов.

С точки зрения психологии здесь переплетаются надежда и вера в чудо. Привезённый ковчег — не просто «одна из частиц», а символическое присутствие самого святого. Эффект «уникального события» и причастности к исключительному резко повышает ценность происходящего. Многочасовое стояние превращается в личную аскетическую практику.

«Чем больше усилий — времени, физических сил, преодоления дискомфорта — тратит человек на что-то, тем выше он это ценит», — пояснила Паустовская.

Люди с одинаковой целью чувствуют эмоциональную общность и поддержку, переставая ощущать себя одинокими. Ожидание чуда запускает в мозге реакции, снимающие стресс и дающие надежду. В кризисные времена человек ищет не абстрактного спасения, а конкретной помощи. Когда решить финансовую проблему рационально не получается, поездка к мощам даёт ощущение контроля. Такой настрой часто помогает увидеть новые решения, которые воспринимаются как чудо.

Напомним, что 14 сентября в столичный Храм Христа Спасителя принесли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню доставили из Успенского собора Ярославля. С понедельника по пятницу доступ для паломников открыт с 08:00 до 20:00, в заключительный день — с 08:00 до 14:00.