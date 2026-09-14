Мощи Спиридона Тримифунтского принесли в храм Христа Спасителя

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского принесли в Храм Христа Спасителя в Москве для поклонения верующих, передаёт ТАСС.

Речь идёт о деснице святого, которая обычно хранится на греческом острове Корфу. Ковчег доставили в столицу из Успенского собора Ярославля.

Поклониться святыне можно будет с 15 по 20 сентября. С понедельника по пятницу храм открыт для паломников с 08:00 до 20:00, а в последний день — с 08:00 до 14:00. Перед ковчегом московское духовенство будет совершать молебны.

Десницу святителя привезли в Россию с Корфу 17 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За месяц реликвия побывала в 12 регионах страны, а Москва стала заключительной точкой маршрута.

Спиридон Тримифунтский жил в конце III — первой половине IV века и был епископом города Тримифунта на Кипре. Православные верующие почитают его как чудотворца и обращаются к святому с молитвами о здоровье, работе, жилье и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее Life.ru публиковал полный маршрут принесения десницы Спиридона Тримифунтского по городам России. Во время пребывания святыни в регионах поклониться ей приходили тысячи верующих. Так, в Санкт-Петербурге очередь к мощам опоясала Казанский собор, а в Нижнем Новгороде паломники начали собираться ещё до открытия храма.