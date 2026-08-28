С пяти утра за святыней: Очередь к мощам Спиридона опоясала Казанский собор в Петербурге

Большая очередь из верующих выстроилась вокруг Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, где находится десница святителя Спиридона Тримифунтского. Святыня, доставленная с греческого острова Корфу, пробудет в городе до 31 августа.

По словам сотрудницы Добровольческой службы Санкт-Петербургской митрополии Марии, некоторые паломники приходят ещё около 5:30, хотя храм открывается в 6:30. Поток верующих остаётся большим второй день подряд.

«Очередь огибает весь собор. Но мы стараемся всех, кто не может дойти или достоять в силу возраста или других причин, пропускать поближе», — рассказала она ТАСС.

Десницу святителя Спиридона доставили в Россию 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помимо Петербурга, ковчег со святыней посетит ещё 12 городов.

Проводы святыни состоятся 31 августа. Молебен в Казанском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Верующие традиционно обращаются к святителю Спиридону с молитвами об исцелении, помощи семье и обретении жилья.

Накануне Life.ru писал, что к деснице святителя Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь в Нижнем Новгороде. Верующих было настолько много, что поток сравнивали с крупными городскими мероприятиями, а беременных и семьи с маленькими детьми пропускали без ожидания.

В Россию святыню доставили с острова Корфу 17 августа. До 20 сентября ковчег посетит 12 регионов страны, а после Петербурга отправится в Псков, Смоленск, Иркутск и другие города.