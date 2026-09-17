«Попросил для вас чудес»: Басков рассказал, о чём помолился у мощей в Москве

Николай Басков несколько часов провёл в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского в храме Христа Спасителя. Певец рассказал об этом в соцсети и объяснил, что хотел поблагодарить поклонников за поддержку.

«Я подошёл к ним и искренне попросил воздать вам за вашу поддержку и доброту. Я попросил для вас чудес. Честно, каждому, кто меня поддержал, я хотел пожелать настоящих чудес», — поделился артист.

После посещения храма Басков предложил подписчикам рассказать в комментариях о чудесах, которые происходили в их жизни. Поклонники певца откликнулись и начали делиться личными историями.

Ранее Life.ru рассказывал, что в первый день доступа к деснице Спиридона Тримифунтского ожидание в очереди достигало примерно четырёх с половиной часов. Москва стала заключительной точкой принесения святыни по городам России. Десница доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. Ковчег с частицей мощей Димитрия Донского находится там с 7 сентября и также останется до 20-го числа. Для паломников организована общая очередь.