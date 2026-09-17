Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 15:23

«Попросил для вас чудес»: Басков рассказал, о чём помолился у мощей в Москве

Басков отстоял очередь к мощам святителя Спиридона и помолился за фанатов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

Николай Басков несколько часов провёл в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского в храме Христа Спасителя. Певец рассказал об этом в соцсети и объяснил, что хотел поблагодарить поклонников за поддержку.

«Я подошёл к ним и искренне попросил воздать вам за вашу поддержку и доброту. Я попросил для вас чудес. Честно, каждому, кто меня поддержал, я хотел пожелать настоящих чудес», — поделился артист.

После посещения храма Басков предложил подписчикам рассказать в комментариях о чудесах, которые происходили в их жизни. Поклонники певца откликнулись и начали делиться личными историями.

Бойцы «Южной» группировки войск встретили мощи Дмитрия Донского
Бойцы «Южной» группировки войск встретили мощи Дмитрия Донского

Ранее Life.ru рассказывал, что в первый день доступа к деснице Спиридона Тримифунтского ожидание в очереди достигало примерно четырёх с половиной часов. Москва стала заключительной точкой принесения святыни по городам России. Десница доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. Ковчег с частицей мощей Димитрия Донского находится там с 7 сентября и также останется до 20-го числа. Для паломников организована общая очередь.

Больше новостей о православных святынях, церковных событиях и традициях — в разделе «Религия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Николай Басков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar