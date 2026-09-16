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Опубликовано 16 сентября, 03:45

Бойцы «Южной» группировки войск встретили мощи Дмитрия Донского

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили военнослужащим «Южной» группировки войск. Святыню привезли прямо на полигоны и в храмы, построенные самими бойцами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы «Южной» группировки войск встретили мощи Дмитрия Донского. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие смогли прикоснуться к мощам князя и получить освящённые изображения святого. Военный разведчик с позывным Гринч рассказал об эмоциях после встречи со святыней.

«Испытал восхищение от того, что я увидел. Увидеть мощи своими глазами — дорогого стоит», — поделился боец.

«Господь на нашей стороне»: Бойцам в зоне СВО привезли мощи Дмитрия Донского
«Господь на нашей стороне»: Бойцам в зоне СВО привезли мощи Дмитрия Донского

Ранее ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Север». Святыню привезли в полевой храм российских военнослужащих. Бойцы смогли приложиться к мощам в перерывах между выполнением боевых задач и занятиями по боевой подготовке.

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Виталий Приходько
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