Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили военнослужащим «Южной» группировки войск. Святыню привезли прямо на полигоны и в храмы, построенные самими бойцами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы «Южной» группировки войск встретили мощи Дмитрия Донского. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие смогли прикоснуться к мощам князя и получить освящённые изображения святого. Военный разведчик с позывным Гринч рассказал об эмоциях после встречи со святыней.

«Испытал восхищение от того, что я увидел. Увидеть мощи своими глазами — дорогого стоит», — поделился боец.

Ранее ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Север». Святыню привезли в полевой храм российских военнослужащих. Бойцы смогли приложиться к мощам в перерывах между выполнением боевых задач и занятиями по боевой подготовке.