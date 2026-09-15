Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 03:32

Подразделения группировки «Север» встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки «Север» встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского. Видео © Telegram / Минобороны России

Святыню привезли в полевой храм российских военнослужащих. Бойцы смогли приложиться к мощам в перерывах между выполнением боевых задач и занятиями по боевой подготовке.

Мощи Спиридона Тримифунтского принесли в храм Христа Спасителя
Мощи Спиридона Тримифунтского принесли в храм Христа Спасителя

Ранее Life.ru сообщал о доставке ковчега с мощами Дмитрия Донского бойцам группировки «Запад». Военнослужащие смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы с образом князя. Для бойцов провели молебны в полевых храмах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar