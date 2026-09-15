Подразделения группировки «Север» встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки «Север» встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского. Видео © Telegram / Минобороны России

Святыню привезли в полевой храм российских военнослужащих. Бойцы смогли приложиться к мощам в перерывах между выполнением боевых задач и занятиями по боевой подготовке.

Ранее Life.ru сообщал о доставке ковчега с мощами Дмитрия Донского бойцам группировки «Запад». Военнослужащие смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы с образом князя. Для бойцов провели молебны в полевых храмах.