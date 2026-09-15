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Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:26

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве растянулась на 4,5 часа

Обложка © ТАСС / Денис Бочаров/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Денис Бочаров/NEWS.ru

Верующим приходится ждать около 4,5 часа, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в Московской епархии.

Начало очереди сейчас находится на Болотной площади. Информацию о времени ожидания планируют обновлять в течение дня, поэтому оно может меняться.

В храме Христа Спасителя находится десница святителя — правая рука, которая обычно хранится на греческом острове Корфу. Поклониться святыне в Москве можно с 15 по 20 сентября.

Москва стала заключительной точкой принесения мощей по России. Перед прибытием в столицу ковчег побывал в других регионах страны.

Ветераны СВО поклонились мощам Дмитрия Донского в Москве
Ветераны СВО поклонились мощам Дмитрия Донского в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, о чём верующие молятся у мощей Спиридона Тримифунтского. Священник Стахий Колотвин объяснял, что к святителю традиционно обращаются с просьбами о помощи в работе, жилье и других житейских обстоятельствах. Он также напомнил, что в Россию привезли именно десницу святого, тогда как остальные мощи находятся на Корфу.

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Милена Скрипальщикова
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