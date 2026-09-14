Ветераны СВО поклонились мощам Дмитрия Донского в Москве

Ветераны специальной военной операции посетили храм Христа Спасителя и поклонились мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского. После этого сотрудники храма провели для гостей экскурсию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ковчег с частицей вновь обретённых мощей князя находится в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Поклониться святыне верующие смогут до 20 сентября.

Саркофаг Дмитрия Донского открыли в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Результаты исследований подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат князю. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 августа совершил у мощей молебен. Спустя два дня в Архангельском соборе помолился президент России Владимир Путин.

В Русской православной церкви рассказали, что несколько свободно расположенных в саркофаге фрагментов мощей поместили в специальные ковчеги. Благодаря этому верующие могут поклониться святыне в российских храмах.

Ранее Life.ru сообщал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зону СВО. После молебна военнослужащие смогли приложиться к святыне.