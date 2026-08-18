Земные заботы и новая работа: Чему помолиться у мощей Спиридона Тримифунтского

В России верющим выпал уникальный шанс помолиться у мощей Спиридона Тримифунтского, его десницу привезли в нашу страну лишь на время. Священник РПЦ, проповедник, миссионер Стахий Колотвин рассказал читателям Life.ru, как правильно попросить поддержки у святого и почему приложиться к мощам — это не всегда панацея от всех бед.

Святитель Спиридон Тримифунтский — один из самых почитаемых святителей. Лик святителей включает людей, которые достигли святости, будучи епископами: они управляли своей церковной паствой и создавали для мирян наилучшие условия для спасения души. Так же, как от светского правителя требуется создать условия для благополучия и здоровья своих подданных, от святителя требовалось создать условия для спасения души Стахий Колотвин священник РПЦ, проповедник, миссионер

Святитель Спиридон был человеком простого, неискушённого труда — пастухом в прямом смысле слова, поэтому изображается в характерной шапочке. Управляя церковью, он заботился о богослужении и о поставлении новых священников, но при этом не оставлял ежедневного труда.

Именно поэтому святителю Спиридону люди молятся о рабочих делах. Когда люди устраиваются на новую должность или предпринимают усилия в личном деле, они надеются на молитвенное заступничество святителя, который умел совмещать стремление к спасению души с решением простых земных забот. К святителю Спиридону Тримифунтскому верующие обращаются с самыми разными просьбами. Life.ru подробно рассказывал, о чём молятся святому, в чём он помогает и какие чудеса с ним связывают.

Когда мы молимся святителю Спиридону о том, чтобы в земных делах всё хорошо складывалось, мы должны прилагать и собственные усилия для спасения души, подчеркнул собеседник Life.ru. Многие идут к мощам, помня, что ему надо молиться о бизнесе или новых должностях, но забывают о своей духовной стороне, а потом уходят расстроенные: «Ой, мы отстояли очередь, помолились, а ничего не поменялось».

Святитель Спиридон готов помочь каждому, но он ждёт, что человек, прилагающий усилия в карьерном или бизнес-плане, точно так же позаботится о своей душе, продолжил священник. Поэтому тот, кто ждёт помощи в материальной части своего существования, должен сделать ответный шаг.

Кто редко заходит в храм — начать заходить чаще. Кто бывает там только между службами — начать ходить на богослужения. Кто давно не был на исповеди — выбраться на исповедь. Если ты сопроводишь просьбу к святителю Спиридону собственным духовным усилием, то можно надеяться, что он походатайствует о твоих земных нуждах перед Господом, заверил специалист.

Святитель Спиридон был епископом на Кипре. Город Тримифунт, известный из его именования, сейчас находится на контролируемой турками части острова. Там, где служил святитель, находится турецкая военная база, и доступа паломникам туда нет. Поскольку святитель Спиридон издревле почитаем, его мощи сначала были перевезены с Кипра в большие города, а в итоге были сокрыты на острове Корфу. Раньше русские туристы старались приехать туда и поклониться святыне. Сейчас, когда нет прямых перелётов и сложно получить визу, паломникам трудно добраться до Корфу Стахий Колотвин священник РПЦ, проповедник, миссионер

Многим нашим согражданам в принципе сложно попасть на этот далёкий остров, поэтому в Россию привезли часть его мощей, отметил миссионер. Надо понимать, что привезли только десницу святителя Спиридона. Десница — это правая рука, которой святитель осенял себя крестным знаменем, которую он клал на головы кающихся грешников при чтении разрешительной молитвы, которой он крестил на литургии хлеб и вино. Это та рука, которой он причащал своих прихожан. Можно сказать, что к нам приехала символическая часть мощей: сам святитель по-прежнему покоится на Корфу, но его благословение теперь пребывает на русской земле.