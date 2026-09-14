Более полумиллиарда карт: Выпуск «Мира» в России вырос втрое за три с половиной года

Количество выпущенных карт «Мир» с начала 2023 года увеличилось в три раза и по итогам первого полугодия 2026-го превысило 520 млн штук. Такие данные приводятся в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028–2029 годов.

На карты российской платёжной системы теперь приходится более 77,6% от общей эмиссии банковских карт.

«Количество карт «Мир» с начала 2023 года выросло в 3 раза и по итогам первого полугодия 2026 года превысило 520 млн, что составляет более 77,6% в общей эмиссии карт. Факторами динамичного роста являются их уникальный функционал, а также замещение карт международных платёжных систем на внутреннем рынке», — говорится в документе.

Таким образом, за три с половиной года количество выпущенных карт «Мир» увеличилось примерно втрое. Одним из факторов роста стало замещение на российском рынке карт международных платёжных систем.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России заработала единая система учёта всех платёжных карт. В реестр включат в том числе карты с истёкшим сроком действия, если банк продолжает проводить по ним операции.