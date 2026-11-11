В России более тысячи школ приступили к апробации нового внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Детей будут учить пользоваться нейросетями и распознавать угрозы в цифровой среде. О запуске программы 11 ноября сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня по всей стране начинается апробация нового внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В ней участвуют более тысячи школ», — рассказал глава ведомства в московской Шуваловской школе № 1448, где провёл открытый урок «Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно».

В занятии приняли участие 100 учеников пятых — седьмых классов. Кравцов рассказал, что школьникам в рамках курса предстоит разобраться не только в возможностях современных нейросетей, но и в связанных с ними рисках. Программа предусматривает знакомство с основами кибербезопасности, защитой персональных данных и правилами безопасного использования искусственного интеллекта.

Для преподавания курса совместно с ведущими российскими IT-компаниями разрабатывают учебник. Кроме того, планируется создать специальную платформу, на которой дети смогут безопасно работать с нейросетями во время практических занятий.

Апробация продлится до конца декабря 2026 года. По итогам тестирования программу планируют доработать, а с сентября 2027 года сделать обязательным внеурочным курсом для учеников 5–11-х классов российских школ.