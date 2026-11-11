Первую российскую суверенную нейросеть для образования могут представить до конца 2026/27 учебного года. Разработку планируют сделать безопасной для детей и наполнить проверенной информацией, чтобы школьники и учителя могли использовать искусственный интеллект во время занятий. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищённая сеть, безопасная для детей, которую мы будем рекомендовать использовать в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования. Там будет проверенная, достоверная информация», — рассказал глава ведомства.

По словам министра, над созданием системы работает большой научный коллектив. Готовую технологию не собираются сразу запускать во всех школах: сначала она должна пройти апробацию и тестирование. Специалисты проверят качество ответов и безопасность использования нейросети.

Представить разработку рассчитывают до завершения нынешнего учебного года, то есть ориентировочно до конца мая 2027 года. При этом Кравцов не исключил, что познакомиться с ней можно будет раньше. Конкретная дата запуска для школьников пока не объявлена.

Минпросвещения уже определило правила работы с ИИ в школах. Такие сервисы разрешается использовать для поиска информации, объяснения сложных тем и подготовки учебных материалов с учётом возраста учеников. При этом ответы нейросетей необходимо проверять, а во время экзаменов и других форм самостоятельной аттестации пользоваться ими нельзя.

Ранее Life.ru сообщал, что курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным для школьников 5–11-х классов с сентября 2027 года. До повсеместного введения программу опробуют в тысяче российских школ. Детей будут учить не только пользоваться нейросетями, но и распознавать связанные с ними угрозы.