В Польше футбольный матч между «Сталью» из Сталёвой-Воли и резервной командой варшавской «Легии» пришлось прервать из-за болельщика, который выехал на поле на электросамокате. Нарушитель устроил гонку с сотрудниками охраны прямо во время игры.

В Польше футбольный матч прервали из-за болельщика на электросамокате. Видео © PZPN

Инцидент произошёл 27 ноября в добавленное время встречи 18-го тура второго дивизиона Польши. Молодой человек неожиданно появился на газоне и начал маневрировать между футболистами, пока сотрудники службы безопасности пытались его остановить.

Судье пришлось временно остановить встречу. После того как нарушитель покинул поле, матч возобновили и довели до конца. Кадры необычного происшествия быстро разошлись по социальным сетям.

При этом сама игра получилась не менее напряжённой. «Легия II» вела со счётом 2:0 уже к 20-й минуте, однако хозяева сумели отыграться. На 85-й минуте Максимилиан Хебель реализовал пенальти и принёс «Стали» победу со счётом 3:2.

Ранее Life.ru сообщал о массовой драке болельщиков «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» во время футбольного матча в Москве 27 ноября. Фанаты сначала обменивались оскорбительными кричалками и бросали снежки, после чего устроили потасовку прямо на заснеженных трибунах. Конфликт пресекли сотрудники Росгвардии, а встреча завершилась победой «Торпедо» со счётом 2:0.