Анкара выразила недовольство обращением с болельщиками турецкого футбольного клуба «Бешикташ» до и во время матча в грузинском Батуми. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал произошедшее неприемлемым и подчеркнул, что подобные действия не соответствуют уровню отношений двух стран, пишет Haberler.

«Мы не можем мириться с таким обращением с нашими болельщиками. Думаю, наши сигналы по этому поводу были поняты», — заявил дипломат.

Фидан рассказал, что в момент инцидента летел в Пакистан. Как только министр узнал о происходящем в Батуми, он связался с грузинским коллегой.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Анкара стремилась как можно скорее урегулировать конфликт, обеспечить безопасность своих граждан и оказать им необходимую помощь. Одной из главных задач турецкой стороны также было предотвращение задержаний болельщиков. К работе подключились и другие государственные ведомства Турции.

Анкара также вызвала посла Грузии для разговора в связи с произошедшим. Как уточнил Фидан, турецкая сторона передала грузинскому дипломату соответствующие предупреждения.