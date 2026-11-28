Фидан назвал неприемлемым обращение с турецкими болельщиками в Грузии
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Анкара выразила недовольство обращением с болельщиками турецкого футбольного клуба «Бешикташ» до и во время матча в грузинском Батуми. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал произошедшее неприемлемым и подчеркнул, что подобные действия не соответствуют уровню отношений двух стран, пишет Haberler.
«Мы не можем мириться с таким обращением с нашими болельщиками. Думаю, наши сигналы по этому поводу были поняты», — заявил дипломат.
Фидан рассказал, что в момент инцидента летел в Пакистан. Как только министр узнал о происходящем в Батуми, он связался с грузинским коллегой.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Анкара стремилась как можно скорее урегулировать конфликт, обеспечить безопасность своих граждан и оказать им необходимую помощь. Одной из главных задач турецкой стороны также было предотвращение задержаний болельщиков. К работе подключились и другие государственные ведомства Турции.
Анкара также вызвала посла Грузии для разговора в связи с произошедшим. Как уточнил Фидан, турецкая сторона передала грузинскому дипломату соответствующие предупреждения.
Напомним, беспорядки на трибунах стадиона в Батуми вынудили прервать футбольный матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шевой». Причиной столкновений болельщиков с полицией стало появление палестинского флага на стадионе. Грузинские правоохранители вмешались в конфликт и задержали нескольких фанатов.