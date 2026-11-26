Футбольный матч турецкого «Бешикташа» и израильского «Хапоэля Беэр-Шевы» в грузинском Батуми пришлось остановить из-за столкновений болельщиков с полицией. Поводом для конфликта стало появление палестинского флага на трибунах. В ситуацию вмешались правоохранители, а несколько фанатов задержали.

На матче «Бешикташа» и «Хапоэля» произошли беспорядки из-за флага Палестины. Видео © X / KartalRecord

Инцидент произошёл во время встречи пятого тура общего этапа Лиги Европы на стадионе Batumi Stadium. После появления палестинского флага в секторе болельщиков «Бешикташа» грузинские полицейские вошли на трибуну. Между ними и фанатами началась потасовка.

Столкновения болельщиков и полицейских на трибунах. Видео © X / GOzturan

По данным турецкого телеканала NTV, правоохранители применили перцовый спрей. Некоторые болельщики пострадали от его воздействия. Футболисты «Бешикташа» подошли к трибуне, чтобы успокоить своих поклонников.

На 26-й минуте датский арбитр Мортен Крог остановил игру и отправил команды в раздевалки. Встреча возобновилась спустя примерно полчаса после того, как ситуацию удалось взять под контроль, сообщает Reuters со ссылкой на УЕФА.

Изначально встреча должна была пройти в Стамбуле, однако УЕФА перенесла её в Батуми по соображениям безопасности. Соответствующее решение было принято после уведомления турецких властей о невозможности проведения матча в Стамбуле.

Ранее матч чемпионата мира по футболу среди людей с карликовостью между сборными Марокко и Колумбии завершился массовой дракой. Игроки обеих команд устроили потасовку прямо на площадке, а для прекращения конфликта потребовалось вмешательство правоохранителей.