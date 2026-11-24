Матч чемпионата мира по футболу среди людей с карликовостью между сборными Марокко и Колумбии завершился массовой дракой. Игроки обеих команд устроили потасовку прямо на площадке, а для прекращения конфликта потребовалось вмешательство правоохранителей. Кадры инцидента распространились в социальных сетях.

Встреча второго тура группового этапа состоялась 22 ноября в марокканском городе Темара и завершилась со счётом 1:1. Однако после финального свистка между футболистами возникла перепалка, которая быстро переросла в столкновение. Спортсмены начали толкать друг друга и обмениваться ударами.

Драка между футболистами с карликовостью. Видео © X / SuperDeporweb

Разнимать участников конфликта пришлось мужчине в военной форме, который выбежал на площадку и попытался разнять дерущихся. По сообщениям зарубежных СМИ, для восстановления порядка также вмешались сотрудники полиции.

Чемпионат мира по футболу среди людей с карликовостью проходит в Марокко с 21 по 30 ноября. В турнире участвуют 16 национальных сборных, разделённых на четыре группы. Нынешнее первенство стало вторым в истории соревнований: первый турнир состоялся в Аргентине в 2023 году.