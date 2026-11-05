Массовая драка на молодёжном футбольном матче в Бразилии обернулась 53 удалениями, что превысило прежний мировой рекорд. Как сообщает CNN Brasil, красные карточки получили не только игроки, но и тренеры с руководителями клубов.

Скандал разгорелся 1 ноября во время полуфинала второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди футболистов до 20 лет. «Маморе» обыгрывал «Уберландию» со счётом 3:1, когда на 54-й минуте второго тайма гости забили третий мяч. После гола футболист Дави начал оскорблять соперников и демонстрировать провокационные жесты в сторону их скамейки запасных.

Словесная перепалка мгновенно переросла в массовую потасовку. Футболисты набросились друг на друга с кулаками, в конфликт вмешались представители тренерских штабов. Участники драки также бросали различные предметы в игроков и тренеров.

Ситуация вышла из-под контроля настолько, что арбитр Фернанду Патрик не смог предъявить нарушителям красные карточки непосредственно на поле. Из-за угроз безопасности он досрочно завершил встречу, а все удаления зафиксировал в судейском протоколе.

Побоище на футболе в Бразилии. Видео © X / mineiromodulo2

По подсчётам CNN Brasil, наказания получили 24 представителя «Уберландии» и 29 человек со стороны «Маморе». Всего среди удалённых оказались 43 футболиста, восемь сотрудников тренерских штабов и два руководителя клубов. При этом три красные карточки были показаны ещё до массовой драки.

Арбитру также пришлось обратиться в полицию. Согласно его протоколу, представители «Уберландии» угрожали судейской бригаде, а один из руководителей после игры выбросил вещи соперников в яму на территории стадиона.

По числу удалений встреча превзошла прежний мировой рекорд, установленный в Аргентине в феврале 2011 года. Тогда в матче «Клайполе» и «Викториано Аренас» арбитр удалил 36 человек после массовой драки.

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