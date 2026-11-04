Голкипер испанской «Андорры» Хесус Овоно деактивировал аккаунт в Instagram* после волны угроз и оскорблений, обрушившейся на него из-за гибели нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Пользователи называли вратаря убийцей и отправляли ему агрессивные сообщения. Сначала футболист ограничил возможность комментировать публикации, однако позднее полностью и вовсе удалил страницу.

Травля началась ещё во время матча, когда 25-летний Овоно столкнулся с соперником. С трибун стадиона «Элиодоро Родригес Лопес» в его адрес раздавались выкрики «Убийца!». После известия о смерти де Мигеля поток оскорблений переместился в социальные сети.

По информации испанской радиостанции COPE, вратарь тяжело переживает случившееся. После матча его видели плачущим и молящимся в раздевалке. Овоно также выразил желание лично поговорить с родственниками погибшего футболиста, чтобы принести соболезнования.

На защиту голкипера встал его одноклубник, защитник «Андорры» Лаутаро Шпатц. Он подчеркнул, что Овоно глубоко потрясён трагедией и никогда не стал бы намеренно причинять кому-либо вред. Клуб организовал психологическую помощь для сотрудников и футболистов, которым тяжело справиться с произошедшим.

Агрессия болельщиков затронула даже другого игрока с такой же фамилией. Вратарь «Кан-Видалет» Мишель Овоно рассказал, что начал получать расистские оскорбления от пользователей, перепутавших его с голкипером «Андорры».

Трагедия произошла 2 ноября в концовке матча второго дивизиона чемпионата Испании. При счёте 2:2 Хесус Овоно выбежал далеко за пределы штрафной площади, пытаясь перехватить передачу, и столкнулся с Хесусом де Мигелем. Нападающий потерял сознание, после чего арбитр удалил вратаря за грубую игру.

Как ранее сообщал Life.ru, после столкновения у 30-летнего футболиста остановилось сердце, а врачам удалось восстановить сердечную деятельность в ходе реанимационных мероприятий. Пострадавшего доставили в университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария на Тенерифе. Несмотря на усилия медиков, утром 3 ноября клуб объявил о его смерти.

Обстоятельствами гибели де Мигеля занялось подразделение Национальной полиции Испании по расследованию убийств. Правоохранители изучают игровой эпизод и устанавливают обстоятельства произошедшего. Одновременно обсуждается возможная длительная дисквалификация голкипера за грубое нарушение правил.

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