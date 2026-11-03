Испанская полиция начала расследование гибели 30-летнего нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, который скончался после жёсткого столкновения с вратарём «Андорры» Хесусом Овоно. Делом занимается подразделение по расследованию убийств Национальной полиции Санта-Крус-де-Тенерифе. Об этом сообщает EFE со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла в концовке матча второго дивизиона чемпионата Испании 2 ноября. Овоно выбежал далеко за пределы штрафной площади, пытаясь перехватить мяч, и ударил соперника коленом в грудь. Де Мигель упал без сознания, а арбитр удалил голкипера и остановил встречу.

По данным Daily Mail, после столкновения болельщики «Тенерифе» начали скандировать в адрес Овоно слово «убийца». Когда вратарь покидал поле, между ним и зрителями возникла перепалка. Позднее футболист закрыл свою страницу в соцсети из-за оскорблений.

Как утверждает журналист радиостанции COPE Иван Альварес, Овоно тяжело переживает случившееся и намерен лично извиниться перед семьёй погибшего. Вратарь и его клуб настаивают, что он не хотел причинять сопернику вред, а столкновение стало трагическим результатом неудачного игрового эпизода.

Испанские правоохранители теперь устанавливают все обстоятельства происшествия. Дело уже находится под судебным контролем. При этом само начало расследования не означает признания действий Овоно преступными: в Испании подобная процедура предусмотрена при любой смерти от неестественных причин.

Отдельно рассматривается возможное спортивное наказание голкипера. За грубую игру, повлёкшую тяжёлые последствия, регламент предусматривает дисквалификацию на срок от четырёх до двенадцати матчей. Вопрос о возможной уголовной ответственности будет зависеть от результатов расследования.

Гибель де Мигеля вызвала широкий отклик в футбольном мире. Испанская федерация перенесла назначенные на 3 ноября кубковые встречи, а УЕФА объявил о минуте молчания перед европейскими матчами. «Тенерифе» готовит церемонию прощания с нападающим, у которого остались жена и маленькая дочь.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных юридических последствиях для вратаря «Андорры» после смерти Хесуса де Мигеля. Испанское законодательство предусматривает до четырёх лет лишения свободы за причинение смерти по грубой неосторожности. Однако для привлечения Овоно к ответственности следствию необходимо доказать, что его действия выходили за пределы допустимого спортивного риска и привели к гибели соперника.