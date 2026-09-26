MMA на поле: Юные футболисты схлестнулись в массовой битве после матча во Владимире

Матч юношеских команд владимирского «Торпедо» и СШ №6 из Рыбинска закончился массовой дракой футболистов. Кадры потасовки публикуют местные паблики.

Матч юношей «Торпедо» и СШ №6 во Владимире закончился массовой дракой. Видео © VK / LiveResult.Ru

Судя по записи, конфликт вспыхнул уже в концовке встречи. Сначала сцепились несколько игроков, после чего выяснять отношения кулаками бросилась значительная часть обеих команд. В итоге разнимать подростков пришлось взрослым.

Игра состоялась 24 сентября на малой спортивной арене «Торпедо» во Владимире и проходила в рамках 20-го тура первенства МФФ «Золотое кольцо» среди футболистов 2010 года рождения. Хозяева победили со счётом 1:0, забив единственный мяч ещё в первом тайме.

В официальной карточке встречи сведений о потасовке и возможных дисциплинарных санкциях пока нет. Видеозапись матча на сайте соревнований также отсутствует.

Интересно, что соперникам предстоит увидеться снова уже через несколько дней. Согласно действующему календарю турнира, 29 сентября СШ №6 должна принять «Торпедо» на стадионе «Авангард» в Рыбинске.

Подобные массовые стычки в детско-юношеском спорте происходили и раньше. Life.ru рассказывал о драке более чем 40 юных футболистов в Махачкале: конфликт между командами «УОР-Дагестан» и «Юность» начался со словесной перепалки прямо на поле. Пятерых предполагаемых зачинщиков тогда доставили в полицию, одного участника госпитализировали. В другом случае массовую драку устроили юные хоккеисты во Владикавказе, которых остановили судьи, тренеры и зрители.