Прокуратура швейцарского региона Бернский Юра-Зеланд начала уголовное расследование в отношении нападающего ХК «Ажуа» Даниэля Карра. Его подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью капитану «Биль-Бьенна» Гаэтану Хаасу. Дело открыли 23 октября, сообщила пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошёл 16 октября в матче Национальной лиги. Во время потасовки Карр ударил по голове Хааса, когда тот находился на льду. Сейчас правоохранители изучают запись прямой трансляции матча. Следователи уже допросили и Хааса, и Карра, а также изъяла доказательства.

Отдельно хоккейные власти дисквалифицировали Карра на семь матчей и назначили штраф в 9040 швейцарских франков. Это спортивное наказание; уголовное расследование пока не завершено.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающего магнитогорского «Металлурга» Андрея Козлова доставили в больницу после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Встреча 17 ноября завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2, однако для 21-летнего хоккеиста игра закончилась досрочно.